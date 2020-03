GCS: 184 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus

07:50

La 17 martie, în fiecare an, este sărbătorit în Biserica Catolică Sfântul Patrick (Sf. Patriciu), ocrotitorul spiritual al irlandezilor din întreaga lume. Ziua Sfântului Patrick este, totodată, Ziua naţională a Republicii Irlanda.Născut în jurul anului 385, în Britania (atunci, parte a Imperiului Roman) ca Maewyn Succat, acesta a fost răpit, în jurul vârstei de 16 ani, şi dus în Irlanda, unde a fost pus să aibă grijă de oi, notează https://www.almanac.com/. În cei şase ani cât a durat captivitatea sa, a încercat să fugă de două ori, dar a fost prins; a treia oară a reuşit să scape, întorcându-se în locurile natale. În timpul acelor ani de sclavie, el a descoperit religia creştină.Întors acasă, el a petrecut următorii ani într-o mănăstire, pregătindu-se pentru munca sa misionară. Toată experienţa înfricoşătoare prin care a trecut a avut cu siguranţă un efect asupra lui, fiind convins că Dumnezeu l-a protejat şi l-a adus în siguranţă acasă.Şi-a desăvârşit educaţia religioasă în Franţa, la Mănăstirea Saint Honorat de lângă Cannes. A fost timp de mai mulţi ani ucenicul episcopului Gherman din Auxerre, care l-a hirotonit diacon, preot şi episcop. Şi-a luat numele de Patricius. În anul 432, a fost trimis în Irlanda, pentru a-i creştina pe irlandezi, notează http://icalendrier.fr/.Până la moartea sa, la 17 martie 461 (unele surse arată anii 480 sau 492), şi-a continuat viaţa clericală, convertindu-i pe irlandezi la creştinism şi întemeind o episcopie.Sfântul Patrick a folosit simbolul trifoiului pentru a ilustra dogma Sfintei Treimi, prin cele trei frunze unite într-o singură tulpină explicând conceptul unui singur Dumnezeu în trei persoane, notează www.calendar-ortodox.ro.Marcată prin procesiuni în secolele IX-X, Ziua Sfântului Patrick a fost recunoscută ca sărbătoare religioasă de Biserica Catolică în secolul al XVII-lea. În 1631, papa Urban al VIII-lea a inclus-o în calendarul creştin al sărbătorilor. În 1903, Ziua Sfântului Patrick a devenit Ziua naţională a Republicii Irlanda, iar în noiembrie 1995, guvernul a iniţiat Festivalul Sfântului Patrick, care are loc, în fiecare an, la Dublin, potrivit www.stpatricksfestival.ie. În 2019, Festivalul Sfântului Patrick s-a desfăşurat în perioada 14-18 martie, cu parada din ziua de 17 martie care îl celebrează pe ocrotitorul irlandezilor.Elementele comune ale tuturor evenimentelor prilejuite de Ziua Sfântului Patrick sunt simbolurile care definesc, în întreaga lume, spiritul irlandez: trifoiul (asociat cu Sfântul Patrick), crucea celtică (ce îmbină tradiţii păgâne şi creştine), culoarea verde şi nu în ultimul rând, spiriduşul (leprechaun), un personaj imprevizibil dar plin de noroc. Irlandezii poartă haine verzi în această zi sau accesorii în aceeaşi culoare, precum pălării, panglici şi un trifoi prins de haine sau pictat pe faţă. Se pare că trifoiul şi panglicile verzi erau asociate sărbătorii încă din secolul al XVII-lea.În acest an, pe fondul pandemiei de coronavirus, paradele organizate de Ziua Sfântului Patrick de la Dublin şi Cork au fost anulate, iar la 12 martie, potrivit unui comunicat al organizatorilor Festivalului Sfântului Patrick de la Dublin s-au anulat şi evenimentele culturale atât interne cât şi externe ce marcau acest eveniment, potrivit https://www.stpatricksfestival.ie/.În Statele Unite ale Americii, prima manifestare prilejuită de Ziua Sfântului Patrick a fost organizată de societatea caritabilă irlandeză din Boston, la 17 martie 1737. La New York, prima celebrare a sfântului a avut loc în 1756, la taverna ''Crown and Thistle'', iar prima paradă a avut loc la 17 martie 1762, potrivit www.theholidayspot.com. Parada a fost organizată de către soldaţii irlandezi care activau în colonii.O creştere semnificativă a numărului imigranţilor irlandezi a avut loc în SUA, mai ales după Marea Foamete din secolul al XIX-lea, când mana a lovit în câteva rânduri culturile de cartofi, care a dus la decesul a peste un milion de oameni, iar circa două milioane au imigrat în mai multe zone ale lumii. Părăsindu-şi ţara natală, irlandezii nu au putut lua cu ei bunuri materiale, ci doar tradiţiile, astfel încât parada organizată de Sfântul Patrick a devenit, în timp, modalitatea acestora de a-şi manifesta identitatea.Anulată în acest an din cauza COVID-19, parada de la New York este cea mai veche paradă civilă din lume şi cea mai mare din Statele Unite. Anul trecut, în acordurile cimpoaielor şi formaţiilor muzicale tradiţionale, aproximativ 150.000 de persoane şi membri ai diferitelor asociaţii irlandeze cu sediul la New York au defilat pe Fifth Avenue din Manhattan, sub privirile a două milioane de oameni veniţi să admire evenimentul. Şi în oraşele Boston, Philadelphia, Savannah şi Chicago erau organizate în această zi parade. Una dintre cele mai îndrăgite tradiţii de Ziua Sfântului Patrick era cea a colorării în verde a apelor râului Chicago, o tradiţie începută în 1962.