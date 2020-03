FRF a prezentat măsurile pe care le va propune UEFA în sprijinul fotbalului românesc!

23:40

În această seară, un cumplit accident a avut loc în Giurgiu, în urma ciocnirii violente dintre un autoturism și un autotren. Din păcate, un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața. Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața în această seară, în urma unui accident violent produs în Giurgiu. Din primele informații, […]