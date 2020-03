Coronavirus: Aeroportul din Budapesta permite intrarea doar pentru cetăţenii ungari

10:50

Programul "Rabla Clasic" pentru anul 2020 demarează marţi, începând cu ora 13:00, prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).Programul "Rabla Clasic" 2020 are un buget de 405 milioane de lei, cel mai mare de la implementarea programului, şi se estimează că vor exista 60.000 de beneficiari, cel mai mare număr din ultimii 15 ani.Valoarea primei de casare rămâne 6.500 de lei (1.350 de euro). Această primă poate să se majoreze cu încă 1.000 de lei, dacă maşina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 de grame de CO2 per kilometru, menţionează Ministerul Mediului.Programul "Rabla Clasic" 2020 are un eco-bonus de 1.000 de lei pentru achiziţionarea unei maşini cu sistem GPL sau GNC, eco-bonus care se poate adăuga la cei 6.500 de lei.De asemenea, eco-bonusul pentru maşinile hibride convenţionale (cele care nu se încarcă la priză) a fost majorat de la 1.700 de lei la 2.500 de lei.Persoanele care doresc să beneficieze de programul "Rabla Clasic" trebuie să parcurgă următoarele etape: să obţină de la dealeri cererea de înscriere în program, document care are valabilitate de până la 120 de zile; beneficiarul trebuie să caseze autovehiculul vechi, în 30 de zile de la obţinerea cererii; să încheie formalităţile de achiziţie a maşinii în cele 90 de zile rămase.Programul "Rabla Moto", introdus în premieră în acest an, oferă o primă de casare a motocicletelor vechi de 3.500 de lei.Având în vedere situaţia de criză provocată de coronavirus, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a solicitat Administraţiei Fondului pentru Mediu să modifice procedurile programului "Rabla Clasic" 2020, astfel încât prezenţa fizică a beneficiarului la sediul dealer-ului să nu mai fie necesară."Având în vedere condiţiile speciale în care ne regăsim, le-am cerut colegilor mei de la AFM să analizeze posibilitatea de transmitere digitalizată a documentelor în cadrul programului. Sper ca în zilele care urmează să avem gata un sistem online şi să puteţi parcurge aproape toţi paşii de acasă", a comentat ministrul Mediului. AGERPRES/(AS - autor: George Coman, editor: Oana Tilică, editor online: Simona Aruştei)