Un actor din Game Of Thrones, infectat cu noul coronavirus. Cine este ghinionistul. Foto

08:30

Pe teritoriul României a fost decretată starea de urgență pentru o perioadă de 30 de zile, iar în astfel de condiții apar mofdificări și în ceea ce privește lanțurile de supermarketuri. Cumpărătorii sunt asigurați de reprezentanții magazinelor că nu vor fi probleme în ceea ce privește stocurile de produse, iar programul de funcționare a fost […] The post Program Mega Image pe perioada stării de urgenţă în România! Ce orar zilnic vor avea toate magazinele appeared first on Cancan.ro.