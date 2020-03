Observator Update, ora 12:00. Un număr de 16 pacienți, vindecați de coronavirus, în România de la debutul epidemiei

11:00

A început programul Rabla Clasic, prin care românii își pot achiziționa mașini noi, dar și motociclete. Bugetul este de 405 milioane de lei, iar prima de casare se ridică tot la 6.500 de lei, însă oamenii care aleg un autovehicul ce are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km pot primi 1.000 de lei în plus.