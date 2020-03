O femeie s-a prăbușit de la etajul 3 al unui bloc din Târgoviște. Medicii nu au mai putut să o salveze

10:50

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF) va propune astăzi oficial UEFA o serie de măsuri în sprijinul fotbalului românesc în cadrul videoconferinței pe care forul european o va organiza astăzi. În contextul pandemiei COVID-19, UEFA va organiza astăzi o video conferință la care vor participa toți președinții celor 55 de federații naționale europene, […]