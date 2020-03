Anunțul făcut de CFR! Se suspendă circulația trenurilor dintre România și Ungaria

12:30

Solidaritate în România! În plină epidemie de coronavirus, mai multe firme au sărit în ajutorul cetățenilor. S-au donat 73.000 de măști profesionale și se donează mâncare petru persoanele aflate în carantină. "Avem parte de o reacție impresionantă a firmelor private. Hilton ne-a oferit cazare, eMag, măști și multă lume vrea să se implice. McDonalds s-au […]