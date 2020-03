Fabricile producătoare de hârtie igienică abia fac față comenzilor în întreaga lume! Oamenii golesc rafturile încontinuu

13:10

S-a întors din Italia, dar refuză autoizolarea la domiciliu. Cum a fost surprinsă mama Danielei Crudu în Capitală. Recent, mama Danielei Crudu s-a întors din Italia. Ajunsă în România, femeia nu a respectat regulile impuse de autorități. Conform acestora, Florica Crudu trebuia să se autoizoleze la domiciliu timp de 14 zile. Mama Danielei Crudu, însă, […] The post S-a întors din Italia, dar refuză autoizolarea la domiciliu. Cum a fost surprinsă mama Danielei Crudu în Capitală appeared first on Cancan.ro.