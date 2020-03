Ryan Reynolds și Blake Lively au donat 1 milion de dolari pentru bolnavii de coronavirus

14:40

Se pare că apar primele vești bune în ceea ce privește noul coronavirus. Un laureat al premiului Nobel susține că virusul se află în retragere și o să dispară curând. Biofizicianul americano-britanic-israelian Michael Levitt, laureat al premiului Nobel pentru chimie în 2013, a observat o încetinire a nivelului de răspândire al virusului în China, Israel […]