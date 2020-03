Wayne Gretzky, Pele al gheții

15:00

Guvernul a lansat, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României și Code for Romania au lansat platforma online „COVID-19 Ştiri Oficiale" (stirioficiale.ro), un site care centralizează numai informaţii din surse sigure despre pandemia de coronavirus. Informațiile sunt strânse numai din surse oficiale cum ar fi cele ale Grupului de Comunicare Strategică constituit de Guvern, hotărârile Comitetului Naţional […]