Decizie radicală luată de autorităţile din Craiova ca să prevină contaminarea cu noul coronavirus! Au sigilat toate foișoarele din oraş

Andrew O’Dwyer este un bărbat de 52 de ani, diabetic. Acesta vine din Prestwich, o suburbie din Manchester, iar în prezent locuiește la Londra. La sfârșitul lui februarie, s-a întors dintr-o excursie în Italia și a decis să se autoizoleze, din precauție. Din păcate la doar câteva zile a fost diagnosticat cu Covid-19. Andrew împreună […] The post Jurnalul unui tată diabetic, diagnosticat cu noul coronavirus. Cum s-a simțit bărbatul în fiecare zi appeared first on Cancan.ro.