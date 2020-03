Coronavirus: Statele baltice fac demersuri pentru a-şi repatria cetăţenii blocaţi la graniţa germano-polonă

20:30

"Amânarea EURO 2020 are un cost uriaş pentru UEFA", a subliniat marţi preşedintele forului fotbalistic european, Aleksander Ceferin, după ce instanţa pe care o conduce a decis ca turneul final programat în vara acestui an să se dispute în 2021, din cauza pandemiei de coronavirus.UEFA a anunţat că EURO 2020, programat în vara acestui an între 12 iunie şi 12 iulie, va avea loc între 11 iunie şi 11 iulie 2021."În astfel de momente comunitatea fotbalului trebuie să dovedească responsabilitate, unitate, solidaritate şi altruism", a declarat Ceferin, citat de site-ul UEFA."Sănătatea suporterilor, a personalului şi a jucătorilor trebuie să fie prioritatea noastră numărul unu şi, în acest spirit, UEFA a prezentat mai multe posibilităţi astfel încât competiţiile din acest sezon să poată fi duse până la capăt în deplină securitate şi sunt mândru de răspunsul colegilor mei din toată Europa fotbalului", a afirmat preşedintele UEFA."A fost important ca, în calitate de for conducător al fotbalului european, UEFA să arate calea şi să facă cel mai mare sacrificiu. Amânarea EURO 2020 are un cost uriaş pentru UEFA, dar vom face tot ce ne stă în putere pentru a avea grijă ca finanţarea vitală a fotbalului de bază, a fotbalului feminin şi a dezvoltării fotbalului la cele 55 de federaţii ale noastre să nu fie afectate de acest lucru. Raţiunea înaintea profitului a fost leitmotivul nostru pentru a lua această decizie pentru binele fotbalului european în ansamblul său", a spus Ceferin.El a mulţumit Asociaţiei Europene a Cluburilor (ECA), ligilor europene şi FIFPro Europe, precum şi federaţiilor naţionale şi conducerilor acestora, precum şi membrilor comitetului executiv, pentru cooperare şi susţinere."Detalii vor fi stabilite săptămânile viitoare, dar principiile de bază au fost convenite şi este un mare pas înainte. Am arătat cu toţii că suntem conducători responsabili. Am dovedit solidaritate şi unitate. Raţiunea a venit înaintea profitului. Astăzi am demonstrat asta", a declarat Ceferin."Aş dori de asemenea să le mulţumesc lui Alejandro Dominguez şi CONMEBOL, care au acceptat să amâne Copa America pentru a urma recomandările emise de organizaţiile internaţionale de sănătate publică în urma amânării EURO 2020. Aceasta face ca pentru cluburile şi ligile din Europa să existe cât mai puţine perturbări în ce priveşte disponibilitatea jucătorilor", a mai spus el."Doresc să mulţumesc FIFA şi preşedintelui său, Gianni Infantino, care a indicat că va face tot ce este necesar pentru a pune în practică acest nou calendar. În faţa acestei crize, fotbalul a arătat cea mai frumoasă faţă a sa, dovedind deschidere, solidaritate şi toleranţă", a punctat Ceferin.România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, era programat să se desfăşoare în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia) şi Bilbao (Spania).Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Dacă se califică în urma barajului de Liga Naţiunilor, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti. AGERPRES (AS/autor: Mircea Lazaroniu; editor: Adrian Drăguţ, editor online: Ada Vîlceanu)