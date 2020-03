Sorana Cîrstea se revoltă după anunțul făcut de Roland Garros: „Ce???”

20:10

Telekom România renunță la gestionarea operațională a postului Telekom Sport, care va fi preluat de proprietarul posturilor Look Sport și Look Plus, susțin surse din piața TV. Clever Media, compania care deține posturile Look Sport și Look Plus, va prelua operațional televiziunea de sport din gigantul Telekom, scopul fiind eficientizarea costurilor ambelor companii. ...