Noi măsuri de combatere a coronavirusului! Restaurantele și zborurile către Spania vor fi închise

17:10

A fost alertă pe aeroportul Otopeni astăzi, 17 martie. Un pasager care venea din Madrid, diagnosticat cu Covid-19, a fost preluat de pe aeroportul Otopeni imediat cum avionul a aterizat. Șocant este faptul că omul se afla în aeronavă în preajma altor 60 de pasageri. Mai mult, bărbatul știa că este purtătorul virusului apărut în