Epidemie coronavirus. Uniunea Europeană își ÎNCHIDE frontierele pentru 30 de zile

22:00

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, cu putin timp in urma, ce masuri urmeaza sa fie puse in aplicare in Romania, ca urmare a decretarii starii de urgenta. Totodată, Vela a facut un apel catre romanii din Diaspora pentru a da dovada de "maturitate". In plus, ministrul de Interne a dat asigurari ca nu se inchid orasele si nici nu se rationalizeaza alimentele.