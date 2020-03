Atenționări de călătorie pentru statele europene afectate de coronavirus

01:10

HOROSCOP 18 MARTIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 18 MARTIE 2020 ; responsabilitatea este cuvantul de ordine al zilei pentru ca Luna se alatura planetelor deja prezente in ambitiosul Capricorn. Daca ne mentinem determinarea in inimi si ne recunoastem nevoia de a face lucrurile bine, trecand la treaba serioasa, vom excela fiecare in ce are de facut. Totusi, pe seara energia se schimba.