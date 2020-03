Guvernul se reuneşte în prima şedinţă de la instituirea stării de urgenţă în România

05:20

Los Angeles, 17 mar /Agerpres/ - Studioul Universal Pictures, printr-o decizie îndrăzneaţă pe care a luat-o pentru a contracara riscurile generate de pandemia de coronavirus asupra industriei filmului, a anunţat că îşi va lansa următoarele producţii cinematografice pe platforme de streaming în aceeaşi zi cu premierele din cinematografe, informează DPA.Luni, reprezentanţii studioului american au anunţat că noile filme produse de Universal vor deveni disponibile pentru telespectatorii abonaţi la servicii de streaming în aceeaşi zi cu lansările cinematografice ale acestor lungmetraje, începând cu pelicula "Trolls World Tour", realizată de DreamWorks Animation, programată să intre în cinematografele din Statele Unite pe 10 aprilie.Compania a decis şi ca filmele sale aflate în prezent în circuitul sălilor de proiecţii să devină disponibile pe servicii online cu plată începând de vineri, printre aceste producţii aflându-se lungmetraje precum "The Invisible Man", "The Hunt" şi "Emma".Aceste filme vor fi disponibile pe o gamă variată de servicii online la cerere, inclusiv pe iTunes şi Google Play, de unde pot fi închiriate pentru perioade de 48 de ore la preţul de 19,99 dolari.Decizia reprezintă o îndepărtare radicală de practica tradiţională a industriei cinematografice de a aştepta cel puţin 90 de zile după data lansării unui film în sălile de proiecţii înainte ca pelicula în cauză să devină disponibilă pe platformele online. Patronii de cinematografe au rezistat mult timp în faţa ideii de reducere a "ferestrei de proiecţie", temându-se că o astfel de metodă le va periclita afacerile prin descurajarea spectatorilor de a veni în sălile multiplex.Însă pandemia de coronavirus a dus la închiderea cinematografelor şi a obligat marile studiouri să îşi reconsidere strategia de distribuire a filmelor."Decât să amânăm aceste filme sau să le lansăm într-un context dificil din punctul de vedere al distribuirii, am vrut să oferim o opţiune, pentru ca oamenii să vadă aceste titluri în casele lor, o metodă care este atât accesibilă, cât şi convenabilă ca preţ", a declarat directorul executiv al NBCUniversal, Jeff Shell. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mihaela Moise, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Universal Studios Entertainment / Facebook