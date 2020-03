Coronavirus: Preşedintele LIBE cere măsuri proporţionale şi coordonare în interiorul UE

10:10

Popularul actor american Keanu Reeves a povestit cum a fost ostracizat timp de 14 ani de casa de producţie Fox, după ce a refuzat să joace în "Speed 2" pentru a-l putea interpreta pe Hamlet într-o piesă de teatru, relatează online ziarul spaniol El Pais.Sunt rare interviurile serioase acordate mass-media de Keanu Reeves. Starul american, implicat în prezent în proiecte cinematografice mai independente şi personale, a povestit pe larg într-un interviu acordat revistei GQ lucruri mai puţin ştiute din viaţa şi cariera sa.La 54 de ani, Reeves reprezintă tot ceea ce este Hollywood şi tot ceea ce Hollywood urăşte. Actorul a acceptat să participe la acest interviu în legendarul Chateau Marmont din Beverly Hills, fumând ţigară după ţigară, un gest atât de detestat în prezent de industria filmului.A fost Neo în "Matrix" acum două decenii, însă principalul său rol a fost umbrit apoi de o serie de personaje relativ discrete, în special în filme de acţiune. Este o celebritate, dar şi un om de caracter despre care se ştiu puţine lucruri. Stilul său de viaţă nu mai prezintă interes pentru parapazzi, dar Keanu Reeves suscită în continuare interes personal şi profesional în rândul fanilor săi.El a dezvăluit că a fost marginalizat de industria filmului timp de peste un deceniu. "Am trăit în închisoarea filmelor", a spus el. Casa de producţie Fox, una dintre cele mai puternice de la Hollywood, a decis să nu-l mai sune, după ce refuzase să joace în "Speed 2" - după primul "Speed" din 1994 - preferând să-l interpreteze pe Hamlet într-o mică sală de teatru din Winnipeg, Canada.Pentru a-l înlocui, alături de Sandra Bullock, în acest mare succes de casă, s-a optat pentru un actor mai puţin cunoscut, Jason Patric (acelaşi actor cu care Julia Roberts a fugit în Irlanda cu trei zile înainte de nunta prevăzută cu Kiefer Sutherland). Dacă prima parte a filmului a depăşit 350 milioane de dolari la box-office (la un buget de 30 de milioane) a doua parte a strâns doar 115 milioane (bugetul acestei continuări fiind de peste 160 de milioane). "Nu am lucrat cu Fox timp de 14 ani", a mărturisit el.Totuşi, el nu a refuzat să joace în alte filme de acţiune şi în continuări, precum saga John Wick, a cărei a treia parte va fi lansată în mai. "Cât timp mă ţin picioarele. Cât timp mă vor dori spectactorii", a spus el, referindu-se la acest tip de filme. "Adevărul e că nu îmi închipuiam la 22 de ani că voi juca la 54 în filme atât de solicitante fizic", a mărturisit actorul. "Nu m-am gândit prea mult la cariera mea viitoare sau la ceea ce se va întâmpla, până de curând, când am împlinit 40 de ani", a precizat Reeves.În ce priveşte viitorul său, el dă dovadă de umor negru, spunând că primul cuvânt care îi vine în minte este "moarte". Este un gând care îl bântuie de mult timp. "Mă număr printre cei care, ştiind că sfârşitul este aproape, trec în revistă lucrurile care îmi rămân de făcut înainte de moarte", mărturisea actorul în 2017.Keanu Reeves se numără şi printre cei care obişnuiesc să facă donaţii unor mari iniţiative solidare şi împotriva cancerului.S-a născut la Beirut, mama lui fiind britanică, iar tatăl său un alcoolic care şi-a abandonat familia când Keanu era copil. Mama lui, care a fost nevoită să lucreze, inclusiv ca stripper pentru a-şi putea întreţine familia, a decis să se mute cu fiul şi cu fiica sa, Kim, în Canada unde au primit mai târziu naţionalitatea.Keanu are o legătură foarte strânsă cu sora lui, mai ales că printre încercările grele la care l-a supus viaţa a fost şi perioada dificilă în care Kim a suferit de leucemie. Nu a fost singura lovitură pe care i-a rezervat-o soarta: River Phoenix care a fost bunul său prieten a murit de supradoză foarte tânăr, lucru care l-a distrus pe Reeves. Însă tragediile de abia aveau să înceapă: la sfârşitul anilor 90, fiica pe care urma să o aibă cu iubita sa Jennifer Syme s-a născut moartă. Un an şi jumătate mai târziu, logodnica sa, care căzuse într-o depresie profundă, a murit într-un accident de maşină.Toate aceste tragedii l-au îndemnat pe Reeves să nu se agaţe de averea sa şi să doneze bani pentru a încerca să ajute asociaţiile şi iniţiativele să evite dureri precum cele pe care el le-a suferit în viaţă. "Banii nu înseamnă nimic pentru mine. Aş putea trăi încă două secole din ceea ce am agonisit", a povestit el. "Ideea mea de fericire este să dorm alături de persoana pe care o iubesc, să împart cina cu prietenii sau să merg cu motocicleta. Nu are nimic în comun cu un cont în bancă cu multe zerouri", a încheiat el. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei)