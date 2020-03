Made in Vaslui! Doi tineri au făcut amor în scara unui bloc, printre ghivece de flori. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere!

07:50

Grațiela Duban a fost surprinsă, iarăși, în "tandrețuri" cu Ghiță, însă concurenta este foarte bucuroasă – în primul rând – pentru că a reușit să meargă mai departe în aventura de la "Survivor România". Nu-i vorbă că și Ghiță este mulțumit fiindcă Grațiela a rămas în competiție, iar cârcotașii au din nou motive pentru a […]