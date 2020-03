Partidul Social Democrat: ”Speculanții au fost lăsați să profite de criză. Prețurile alimentelor de bază trebuie plafonate urgent!”

10:10

Epidemia de coronavirus a dus la înregistrarea primului deces, în Republica Moldova! Se pare că este vorba de o femeie de 61 de ani, care avea și alte probleme de sănătate pe lângă faptul că a fost testată pozitiv cu Covid-19. Din păcate, s-a înregistrat primul deces din cauza coronavirusului, în Republica Moldova. Potrivit informațiilor […]