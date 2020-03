În plină epidemie de coronavirus, Leo de la Strehaia a luat o decizie radicală: ”După ce am discutat cu familia…”

10:50

Pandemia de coronavirus a speriat și Casa Regală. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a luat anumite măsuri de siguranță, pentru a evita contaminarea cu virusul COVID-19. Au fost anulate petrecerile în grădina de la Palatul Buckingham din Londra, iar aceasta va părăsi domeniul joi, când se va instala la Castelul Windsor.