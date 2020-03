Un bărbat dat în urmărire a fost prins la vamă. Încerca să revină în țară de teama coronavirusului

11:30

Reprezentanții UEFA susțin că amânarea EURO 2020 cu un an, decizie luată în cadrul unei videoconferințe la care au luat parte președinții celor 55 de federaţii naţionale europene, un reprezentant al sindicatului jucătorilor, FIFPRO, precum şi conducerile European Club Association şi The European Leagues. UEFA a anunţat că EURO 2020, programat în vara acestui an […] The post Costuri uriașe pentru UEFA după amânarea cu un an a EURO 2020! appeared first on Cancan.ro.