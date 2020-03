S-a confirmat! Al 2-lea băcăuan infectat cu COVID-19

11:30

De-a râsu' plânsu'! Trei bărbați aflați într-un centru de carantină din Pitești s-au luat la bătaie. În cursul serii trecute, jandarmii care asigurau paza, protecția și ordinea publică la Centrul de Carantină din municipiul Pitești au fost solicitați de către o persoană aflată în carantină să intervină în interiorul centrului deoarece trei bărbați s-au luat […]