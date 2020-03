Asigurări pentru români: Există suficiente stocuri de alimente

14:40

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters. Magazinul online emag.ro a lansat campania Stock Busters, care are oferte excelente la o multe de electronice si electrocasnice. eMAG reduceri laptopuri Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am gasit 3 laptopuri performante, cu diagonale mari, de 15,6 inchi, si care au preturile mai mici chiar si cu 34%. 1. Laptopul HP 15-db1028nq cu procesor AMD Ryzen 3 3200U pana la 3.50 GHz, 15.6", Full HD, 8GB, 256GB SSD, Radeon Vega 3, Free...