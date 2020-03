staiacasa. LISTA muzeelor virtuale ce pot fi vizitate online în timpul epidemiei de coronavirus

17:45

Aflată deja într-o puternică perioadă de escaladare a tensiunilor dintre cele două superputeri, China a anunțat, marți, că va expulza jurnaliștii americani care lucrează pentru New York Times, The Wall Street Journal și The Washington Post. De asemenea, a solicitat ca respectivele publicatii, precum si revistele Voice of America si Time, sa furnizeze guvernului chinez informatii detaliate despre operatiunile lor, relateaza New York Times.