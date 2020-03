Lupta cu coronavirusul. MApN începe montarea spitalul de campanie la „Ana Aslan”. Ce facilităţi are formaţiunea medicală şi ce fel de cazuri va trata

18:00

Curtea de Apel Bucureşti are pe rol un litigiu între trei producători de trenuri de mare viteză: Qing Sifang Co LTD (China), Siemens Mobility (Germania) şi Alstom Ferroviaria (Italia). Instanţa va decide cine va produce primele garnituri de trenuri electrice de mare viteză din România.