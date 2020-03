Superstarul NBA Kevin Durant, infectat cu coronavirus

Kevin Durant, 31 de ani, și trei dintre colegii săi de la Brooklyn Nets au fost testați pozitiv cu noul tip de coronavirus. Clubul nu a dezvăluit numele jucătorilor, însă Durant a confirmat faptul că a fost infectat cu Covid-19 pe portalul ”The Athletic”. From last night: @ShamsCharania and I wrote […]

