Încă o zi neagră pentru Italia: numărul morţilor şi al celor infectaţi continuă să crească alarmant

15:20

Criza coronavirusului a ajuns si in Marea Britanie! Sir Patrick Vallance, consilierul stiintific sef al guvernului britanic, spune ca 'spera' sa reduca numarul asteptat al mortilor din cauza coronavirusului la 20 000. In UK ar putea sa fie deja 55 000 de cazuri de coronavirus, desi sub 2000 de oameni au fost confirmati cu COVID-19. "Speranta e sa aducem numarul deceselor in jurul a 20 000", a spus Vallance. Predictiile initiale erau ca 250 000 de britanici si-ar putea pierde viata din cauza coro...