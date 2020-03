Coronavirus: China va trimite peste 2 milioane de măşti de protecţie Uniunii Europene

19:00

Echipa Eurovision va evalua toate opţiunile, după ce ediţia 2020 a competiţiei cântecului european a fost anulată, una din variante putând fi păstrarea pentru anul viitor a reprezentantei de anul acesta, potrivit şefei delegaţiei României, Liana Stanciu, citată într-un comunicat TVR.Organizatorii Eurovision 2020, care urma să se desfăşoare la Rotterdam, în mai, au anunţat că acest eveniment nu va mai avea loc, în contextul pandemiei COVID-19."În condiţiile în care omenirea se luptă cu un inamic necunoscut, cel mai mare concurs de muzică de pe planetă se anulează. Oficialii au anunţat că negocierile cu ţara şi oraşul gazdă continuă, este important să aşteptăm, cu speranţă şi încredere, deciziile lor. (...) Echipa Eurovision va analiza consecinţele deciziilor luate de către organizatori şi va evalua toate opţiunile, inclusiv pe aceea de a păstra, în totalitate sau în parţialitate, rezultatul decis de publicul şi juriul din România pentru ediţia din acest an. Acum, cel mai important lucru este să fim cu toţii sănătoşi. Şi să nu uităm că Eurovisionul are forţa să ne uimească la ediţia următoare!", a precizat Liana Stanciu, şefa delegaţiei României la Eurovision 2020.Roxen, artista care a fost desemnată să reprezinte România la Eurovision, vorbeşte, de asemenea, de posibilitatea de a urca pe scena evenimentului muzical anul viitor, dar şi despre faptul că va promova toate cele cinci piese ale sale propuse în Selecţia Naţională."Toată această perioadă de pregătiri a fost una extraordinară, am învăţat foarte multe şi am cunoscut oameni minunaţi. Este un moment dificil pentru noi toţi, însă cu răbdare şi cu o informare corectă putem trece peste el şi ne putem relua toate activităţile. Şi, de ce nu, să ne revedem la ESC2021. Eu voi continua să fac muzică în toată perioada următoare şi îmi doresc să ne auzim cu bine cât de curând. Şi, bineînţeles, voi continua să promovez şi să cânt toate cele 5 piese, 'Alcohol You', 'Beautiful Disaster', 'Cherry Red', 'Colors' şi 'Storm'", a transmis Roxen, citată într-un comunicat al televiziunii publice. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)