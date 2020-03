Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 martie 2020. Gemenii sunt creativi și inspirați

17:10

La Constanța, localnicii s-au bătut la propriu pentru câteva kilograme de cartofi în cel mai mare hypermarket din oraș. Oamenii s-au adunat în magazin încă de la primele ore ale dimineții pentru a-și face cumpărăturile necesare. VEZI AICI: ACESTEA SUNT CELE 7 MĂSURI ESENȚIALE PENTRU A TE PROTEJA DE INFECȚIA CU NOUL CORONAVIRUS În momentul […] The post VIDEO. Pandemia de coronavirus i-a transformat pe români! Bătaie pe cartofi în cel mai mare hypermarket din Constanța appeared first on Cancan.ro.