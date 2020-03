Militarii români au început construirea unui spital la marginea Bucureştiului! În cât timp va fi gata şi ce cazuri de coronavirus vor fi tratate

17:20

Pentru a contracara impactul crizei provocate de epidemia de coronavirus guvernul grec va lua unele măsuri economice extraordinare. Pachetul de măsuri are o valoare de circa două miliarde euro. Principalele măsuri ce o să fie adoptate prevăd interzicerea disponibilizărilor în companiile afectate, și plata a 800 de euro, în luna aprilie, pentru aproape jumătate de