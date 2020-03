Povestea neştiută a lui Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani din Los Angeles: “Am fost exmatriculat din liceu, pentru că…”

17:40

China a trimis miercuri un milion de măşti Franţei, în lupta împotriva pandemiei covid-19. Este vorba despre donaţii ale unor organizaţii de caritate chineze destinate Franţei, un ajutor în lupta împotriva răspândirii noului coronavirus, a precizat agenţia chineză oficială de ştiri China Nouă. Grupul Alibaba, gigantul chinez al comerţului online, a anunţat la rândul său, într-un comunicat,