Andra, decizia cu care şi-a întristat fanii: “Pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus…”

Județul Dâmbovița este printre puținele județe din România în care nu a fost raportat niciun caz de coronavirus. Tot aici, însă, autoritățile iau zilnic la rând comunele pentru a-i căuta pe cei care fentează legea și își pun în pericol familia și semenii. Citeşte şi: BOR a anunțat că în contextul epidemie de coronavirus slujbele