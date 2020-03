Dani Oţil, mesaj halucinant după explodarea infecţiei cu coronavirus: „Nu meriţi nimic în viaţa asta”

19:30

O mașină care trebuia să transporte mai mulți litri de dezinfectant la spitalele din Lugoj și Hunedoara nu a mai ajuns la destinație după ce a fost prădată de hoți. Anunțul a fost făcut chiar de către Erwin Floroni, managerul Spitalului Municipal Lugoj.