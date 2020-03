Dezicia radicală luată de un român după ce MAE a insistat ca el să se întoarcă acasă. Puțini ar fi făcut asta în locul lui

08:40

Medicul Monica Pop a făcut un anunț foarte important în contextul crizei coronavirusului, insistând asupra ideii că alimentația trebuie să fie corectă mai ales în această perioadă de criză medicală care afectează întreaga planetă. În ceea ce privește proviziile pe care românii le fac în aceste zile, Monica Pop recomandă, totuși, biscuiții și ceaiurile. Și […] The post Monica Pop, anunţ important pentru români! Cele două alimente banale pe care trebuie să le aibă în casă, dacă fac provizii appeared first on Cancan.ro.