Ministerul Sănătății, reacție dură ca urmare a zvonului potrivit căruia România ar fi refuzat, în plină pandemie de coronavirus, ajutorul Chinei

Autoritățile ruse au anunțat, joi, primul deces provocat de pandemia de coronavirus. Potrivit Reuters, este vorba despre o femeie în vârstă de 79 de ani. Din păcate, aceasta avea și alte probleme de sănătate până să se infecteze cu virusul COVID – 19. Până în prezent, Rusia a înregistrat 147 de cazuri de infecție cu […] The post Coronavirusul a provocat primul deces în Rusia! Este vorba de o femeie care… appeared first on Cancan.ro.