Pacienții cu afecțiuni oncologice, externați forțat. Cezar Irimia: „Aici sunt decesele, nu în pandemie”

12:40

Din cauza pandemiei de coronavirus, autoritățile i-au sfătuit pe românii aflați în străinătate să nu revină în țară, deși mulți și-ar fi dorit acest lucru, mai ales că se apropie Paștele. Există, însă, și conaționali care, deși au fost sfătuiți de MAE să revină în locurile natale, au refuzat acest lucru. VEZI AICI: MĂSURĂ EXTREMĂ PENTRU […] The post Dezicia radicală luată de un român după ce MAE a insistat ca el să se întoarcă acasă. Puțini ar fi făcut asta în locul lui appeared first on Cancan.ro.