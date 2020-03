Radio România Cultural - alături de radiourile publice europene în difuzarea mesajului 'You'll never walk alone'

15:30

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că sportivii români păstrează aceleaşi şanse şi în cazul noilor reguli de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo propuse CIO de Comitetul Executiv al Federaţiei Internaţionale de Haltere (IWF).Vicepreşedinte al IWF şi totodată preşedinte al Comisiei Tehnice a acestui for, Nicu Vlad a afirmat că propunerile de modificare a criteriilor de calificare la JO 2020 trebuiau făcute având în vedere anularea tuturor competiţiilor continentale în contextul pandemiei de coronavirus."S-au făcut nişte propuneri de modificare a criteriilor de calificare care au fost înaintate Comitetului Olimpic Internaţional, iar acum aşteptăm să vedem dacă sunt acceptate. Este complicat de explicat exact cum se vor desfăşura calificările, plus că dacă nu vor fi aprobate degeaba discutăm. Oricum, noile reguli nu vor fi în avantajul unui sportiv sau al altuia, este o chestiune absolut generală. Adică de exemplu pentru punctaj să se iau în considerare 4 rezultate din 4 participări, nu din 6 participări la competiţii... În plus, perioada de calificări s-a scurtat, adică în loc de 30 aprilie s-a făcut 31 martie. Asta pentru că toate competiţiile continentale au fost anulate din cauza coronavirusului, aşa că toţi sportivii au fost viciaţi de treaba asta. Dar în linii mari sportivii români care sunt acolo cât de cât sus în clasamentul mondial păstrează aceleaşi şanse de calificare şi în cazul în care noile reguli vor fi aprobate", a afirmat preşedintele."Mulţi aşteaptă să se amâne Jocurile Olimpice, o să vedem dacă se va întâmpla sau nu. În cazul în care se amână cu 1-2-3-5 luni este o situaţie, dacă se amână cu un an e altă situaţie. Adică noile propuneri făcute de Federaţia Internaţională de Haltere privind calificările vor fi modificate la rândul lor dacă Jocurile se vor amâna pentru 2021. Probabil CIO ne va da un răspuns săptămâna viitoare privind noile criterii de calificare", a adăugat el.Nicu Vlad a explicat că la această dată România poate duce patru halterofili la Jocurile Olimpice de la Tokyo ca urmare a regulamentelor care sancţionează delegaţiile în funcţie de numărul de cazuri pozitive depistate din 2008 şi până în prezent."România are azi, la 19 martie 2020, dreptul să participe la Jocurile Olimpice cu 2 sportivi la masculin şi 2 la feminin. Dar degeaba spunem că avem dreptul la 2 şi 2 pentru că sportivii români ar trebui să fie sus în clasamentul mondial pe categorii. Iar în momentul de faţă la masculin nu avem un sportiv care să fie acolo, cu şanse la calificare. În clasamentul mondial trebuie să fii în primii 8 la categoria ta ca să te duci direct la Tokyo. Apoi se pune problema la nivel continental, în linie, până la locul 14, adică mai poate să vină unul pe fiecare categorie. Noi la fete avem în primele 14 locuri trei sportive cu şanse... sunt Loredana Toma (cat. 64 kg), Lăcrămioara Lepşa (cat. 64 kg) şi Elena Ramona Andrieş (cat. 49 kg)", a mai spus Nicu Vlad.Comitetul Executiv al Federaţiei Internaţionale de Haltere a luat, miercuri, o serie de măsuri, în contextul pandemiei de coronavirus, printre care se află şi modificări ale sistemului de calificare la JO 2020.''Sportivii şi cei care îi susţin nu fac excepţie de la cei care se confruntă cu această criză de sănătate. IWF îşi exprimă unitar preocuparea faţă de cei afectaţi. Am acceptat realitatea anulării competiţiilor şi cantonamentelor şi ne-am adaptat în consecinţă. IWF s-a mişcat rapid şi a procedat la schimbări ale sistemului de calificare olimpică, astfel încât acestea să reflecte noile circumstanţe'', a declarat preşedinta IWF, Ursula Papandrea.IWF a trimis noile criterii de calificare la JO 2020 către CIO, pentru aprobare, iar după ce aceasta va fi acordată le va comunica sportivilor şi federaţiilor membre.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)