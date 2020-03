Emisiunea lui Cristian Tudor Popescu, out de la Digi 24. Decizia luata de postul TV

13:40

Parlamentul a aprobat, joi, în unanimitate solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis privind încuviinţarea stării de urgenţă pe teritoriul României. Votul a avut loc online din cauza pandemiei de coronavirus. Parlamentarii au avut la dispoziţie şapte minute pentru a vota. „Au trecut 7 minute și 30 de secunde, trebuie să oprim votul. Cu unanimitate de voturi, hotărârea […]