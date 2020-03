Alexandra Dinu prinsă în plină epidemie de coronavirus în Italia: „Acum e gol, gol, gol. E incredibil. În timpul zilei cred că văd vreo două-trei persoane”

15:00

ING a decis, în contextul crizei provocate de noul coronavirus, să amâne cu două luni plata ratelor clienților persoane fizice care sunt afectați de pandamie. Aceștia trebuie să solicite în mod direct sprijin de la angajați. Concret, durata creditului va fi extinsă în concordanță, pentru a păstra același nivel pentru ratele lunare, au adăugat reprezentanții […]