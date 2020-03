Coronavirus - Bilanţul deceselor din Italia l-a depăşit pe cel din China

18:20

Uniunea Europeană ajută la repatrierea a circa 100.000 de europeni blocaţi din străinătate din cauza consecinţelor pandemiei de coronavirus, a transmis joi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP."În acest moment, peste 100.000 de bărbaţi, femei şi copii şi-au exprimat deja dorinţa de a reveni", a precizat şefa executivului european într-un mesaj video postat pe Twitter. We are here to help the more than 100,000 Europeans stranded abroad to return home. We work closely with national governments on bringing them back to the . In times like this it’s good to be part of a strong community: our European Union! pic.twitter.com/PYqL2K0a6i; Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 19, 2020 "Suntem aici pentru a-i ajuta să revină acasă. Lucrăm la asta cu guvernele naţionale. Diplomaţii europeni din întreaga lume vin în sprijin", a adăugat ea.Germania a precizat că 13 zboruri sunt pe cale de a fi organizate pentru a repatria în total circa 3.000 de europeni din Egipt, Maroc, Filipine, Tunisia şi Argentina."De asemenea, pregătim repatrierea unor europeni din Peru, Mongolia şi din mai multe ţări africane", a adăugat Ursula von der Leyen.În ultimele două zile, UE a repatriat din Maroc austrieci şi alţi cetăţeni din blocul comunitar, precum şi elveţieni, bosniaci şi americani, a menţionat ea.Comisia a co-finanţat aceste zboruri prin intermediul mecanismului european de protecţie civilă."De la începutul apariţiei coronavirusului, am repatriat peste 1.200 de cetăţeni ai UE, de exemplu din Japonia şi SUA", a precizat preşedinta CE.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor:Lilia Traci, editor online: Ady Ivaşcu)