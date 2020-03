Vulpiţa de la Acces Direct, afectată de coronavirus?! Mesajul primit de vedeta Antenei 1

16:20

Marian Godină a răbufnit după ce a văzut un autobuz plin cu oameni. Polițistul a imortalizat momentul și a publicat, pe contul său de Facebook, imaginea care l-a revoltat. Coronavirusul a creat panică în toată lumea. Klaus Iohannis a decretat stare de urgență în România din cauza virusului ucigaș, iar autoritățile i-au îndemnat pe cetățeni […] The post Marian Godină a răbufnit după ce a văzut un autobuz plin cu oameni: ”Ce treabă urgentă aveau la ora aia… habar nu am” appeared first on Cancan.ro.