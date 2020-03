Cristian Tudor Popescu a răbufnit la TV în legătură cu înăsprirea pedepselor la nerespectarea carantinei: “Amenzile cred că sunt inutile, ar trebui…”

17:30

Prințul Albert de Monaco, în vârstă de 62 de ani, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, a anunțat Palatul Princiar din Monaco joi după-amiază. ”Starea lui de sănătate este bună. Prințul este monitorizat în permanență de către medicul său și tratat de specialiștii Spitalului ”Prințesa Grace”. Prințul Albert își continuă activitatea din apartamentul său privat […] The post Prințul Albert de Monaco, depistat pozitiv la testul pentru coronavirus appeared first on Cancan.ro.