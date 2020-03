Minsitrul Sănătății, noi informații despre coronavirus. Când va fi vârful epidemiei în România

18:20

Selly, puştiul-fenomen aşa cum a fost supranumit, l-a provocat pe Smiley la o discuţie serioasă despre despre coronavirus! Având în vedere că amândoi sunt izolaţi la domiciliu de câteva zile, totul s-a întâmplat în cadrul unui live. Alături de sfaturile lor, primiţi câteva de la medicul Mihail Pautov, dar şi de la Matei Dima, alias […]