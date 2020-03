Costache: Poliția de Frontieră oprește zilnic TIR-uri care încearcă să scoată echipament medical din țară

17:45

Cele mai ridicate niveluri de streaming online de pana acum se vor inregistra in weekendul care urmeaza, intrucat milioane de oameni care in mod normal ar fi socializat in baruri si restaurante vor fi nevoiti sa ramana acasa, potrivit estimarilor publicate de specialistii Kaspersky, care atrag atentia ca un astfel de val de accesari poate reprezenta o oportunitate pentru infractorii cibernetici.