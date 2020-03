Gabriela Firea, previziuni sumbre pentru ce va urma în privinţa răspândirii coronavirusului: „România nu va putea să facă față unei situații asemănătoare cu cea a Italiei”

18:30

Justin Bieber și Hailey Baldwin au decis să nu riște nimic, așa că au fugit de team noului virus în Canada, țara natală a artistului, unde se vor izola în casă, până când pericolul va trece. Conform reviste „People", cei doi au decis să părăsească domeniul din Los Angeles, SUA și să meargă în Canada,