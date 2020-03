Coronavirus: Ciprul de Nord şi-a amânat alegerile prezidenţiale

01:10

Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, este de părere că măsurile economice luate de Guvernul Orban, în contextul crizei sanitare, ar fi "paleative", "mult prea mici" şi "mult prea superficial abordate"."În primul rând, criza coronavirusului o să treacă. Epidemia, la un moment dat (...), o să treacă. Important este cum rămâne România după un asemenea şoc şi cât de gravă va fi criza economică. (...) Mă aşteptam la mult mai mult decât ceea ce a făcut guvernul României, domnul Orban. (...) Noi încercăm întotdeauna să inventăm apa caldă. Avem state europene dezvoltate care au luat deja măsuri. Noi venim prea târziu cu situaţia de urgenţă şi cu măsurile. Suntem timizi în măsuri. Toate măsurile luate până acum de către guvern sunt paleative. Nu sunt nişte măsuri profunde. Dacă nu vom ieşi din logica deficitului de 3%, dacă nu vom avea curaj să abordăm viitoarea criză economică, ce deja s-a declanşat, nu vom putea depăşi acest moment, iar România, după ce o să treacă pandemia coronavirusului, va arăta foarte rău", a declarat Ciolacu la B1TV, întrebat cum vede măsurile economice luate recent de Guvernul Orban.În opinia lui Marcel Ciolacu, sunt "mult prea mici măsurile" şi "mult prea superficial abordate".El a făcut referire şi la măsurile propuse de către PSD, şi anume, la cele referitoare la suspendarea plăţii ratelor şi la plafonarea preţurilor la alimente şi medicamente."Vom urma cu plafonarea preţurilor la utilităţi şi, nu în ultimul rând, guvernul trebuie să amâne plata CAS-ului şi a CASS-ului pentru firmele din domeniile de activitate afectate", a mai spus Ciolacu.El a adăugat că ar trebui suspendată plata acestor contribuţii "până când sistemul începe să devină funcţional"."Nu ne deranjează dacă iniţiativele PSD vor fi luate de către guvern şi vor fi transpuse în ordonanţe de urgenţă", a menţionat Ciolacu.Liderul interimar al PSD a făcut referire şi la datoria publică din România, lăsată de PSD la 34% şi care este în prezent de 37%. "Statul român are obligaţia, chiar dacă această datorie va depăşi plafonul de 40% impus de Uniunea Europeană şi de Comisie, să împrumute 10% din PIB-ul României şi să încercăm să ţinem funcţională economia românească. Dacă nu înţelegem că, în acest moment, trebuie să ne implicăm şi să vedem perspectiva după ce această epidemie o să treacă, lucrurile nu vor arăta bine în viitoarea Românie", a opinat Ciolacu.Acesta a adăugat că nu vede o viziune la actualul guvern de amplitudinea care se doreşte. "Parcă nu înţelegem ce va urma în toată Europa şi toată lumea", a spus el.Întrebat ce sectoare economice ar trebui stimulate în actualul context, liderul social-democrat a răspuns că toate, o prioritate fiind industria constructoare de maşini."Toate palierele trebuie. Am pierdut startul. L-am pierdut, cu Ford şi cu Mioveni, cu Dacia. E o prioritate. Nu am văzut nicio măsură în acest domeniu şi nicio stimulare a continuării producţiei la niciuna dintre fabrici. Mai mult, în domeniul alimentar trebuie un sistem cu Banca Naţională, poate prin minimis, cu Fondul de garantare, să stimulăm producţia şi poate să nu mai exportăm anumite materii prime în Europa. Mă refer, la alimentar", a afirmat Marcel Ciolacu.