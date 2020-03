Vești bune! Zile libere pentru părinți. Ce condiții trebuie să îndeplinești

21:00

Federaţia Română de Handbal (FRH) a decis astăzi să prelungească perioada de sistare a competiţiilor interne până la ieşirea din starea de urgenţă. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat remis mass-media și publicat pe site-ul oficial al forului. De asemenea, FRF anunță în acest comunicat și faptul că analizează scenarii posibile pentru a putea finaliza […] The post Handbalul românesc în aer » FRH a prelungit perioada de sistare a competițiilor interne! appeared first on Cancan.ro.