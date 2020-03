Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că sancţiunile americane au forţat Iranul să devină ''autosuficient''

10:00

Ziua internaţională a fericirii (International Day of Happiness) este celebrată la 20 martie, fiind proclamată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 66/281 din 12 iulie 2012, potrivit www.un.org.În 2020, tema Zilei internaţionale a fericirii este reluată de anul trecut: "Mai fericiţi împreună" ("Happier Together"). Organizatorii au dorit, astfel, să sublinieze importanţa pe care grija faţă de bunăstarea semenilor şi a comunităţilor o are pentru propria noastră stare de bine. "Toată lumea vrea să fie fericită - iar viaţa este mai fericită când suntem împreună. Aşa că haideţi să celebrăm umanitatea noastră comună", se arată pe pagina oficială a evenimentului, www.dayofhappiness.net.La 20 martie 2019, ONU a dat publicităţii Raportul Fericirii Mondiale (World Happiness Report), bazat pe sondaje efectuate timp de trei ani de Gallup, care evaluează nivelul de fericire perceput de cetăţenii a 156 de state. Printre factorii luaţi în calcul pentru această evaluare s-au numărat produsul intern brut pe cap de locuitor, speranţa de viaţă sănătoasă şi percepţia cu privire la corupţie în instituţiile guvernamentale şi mediul de afaceri. Raportul s-a concentrat în mod special pe ''fericire şi comunitate'' având în vedere factori precum media de socializare şi tehnologia, normele sociale, conflictele şi politicile guvernamentale.Cei mai fericiţi s-au dovedit a fi locuitorii din Finlanda, urmaţi de vecinii nordici din Danemarca, Norvegia şi Islanda. În topul zece al celor mai fericite ţări din lume au mai intrat Olanda, Elveţia, Suedia, Noua Zeelandă, Canada şi Austria. România s-a situat pe poziţia 48.''Modul în care comunităţile interacţionează între ele, fie în şcoli, la locurile de muncă, în cartiere sau în media de socializare, are efecte profunde asupra fericirii la nivel mondial'', a declarat John Helliwell, profesor la University of British Columbia, coautor al raportului.Pentru ediţia din 2018, site-ul oficial al evenimentului i-a invitat pe cititori să semneze un angajament solemn (''pledge'') pentru a crea mai multă fericire în jurul lor, completând, în acest sens, un formular simbolic ce putea fi găsit la adresa https://happinessday.org/.În anul 2017, cu prilejul Zilei internaţionale a fericirii ONU a decis să readucă în atenţia publică Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată în septembrie 2015. În cadrul acesteia se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Printre ele se află eradicarea sărăciei extreme, accesul universal la educaţie şi la sănătate, promovarea femeilor, reducerea inegalităţilor, combaterea încălzirii climatice.''Căutarea fericirii este unul dintre obiectivele fundamentale ale fiinţei umane'', subliniază Adunarea ONU în Rezoluţia adoptată prin consens. Documentul propune ţărilor membre să celebreze această zi ''în manieră potrivită, în special prin activităţi educative'' şi să abordeze politici publice care să crească bunăstarea popoarelor.Iniţiativa de a marca o zi internaţională a fericirii i-a aparţinut lui Jayme Illien, consilier în cadrul ONU şi membru al organizaţiei ''Economişti pentru pace şi securitate'', un ONG afiliat ONU. Unul din scopurile fundamentale ale zilei propuse de Jayme Illien este de a atrage atenţia asupra unuia din marile mituri ale lumii contemporane, acela că fericirea umană creşte proporţional cu succesul economic sau cu produsul intern brut al ţărilor.Printre sugestiile pe care cei de la ONU ni le fac pentru a atinge o stare sufletească de mulţumire intensă şi deplină se numără alimentaţia corectă, exerciţiile fizice, gândirea pozitivă. Suntem încurajaţi să petrecem cât mai mult timp alături de persoanele apropiate, dar fără să neglijăm introspecţia. Gratitudinea sinceră şi caritatea sunt, la rândul lor, ingrediente ale fericirii. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Suzana Cristache Drăgan, editor online: Alexandru Cojocaru)