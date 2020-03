Bogaţii planetei profită de pe urma coronavirusului: "E chilipirul secolului". Afaceri de miliarde

11:40

Şeful unei delegaţii a Crucii Roşii din China s-a deplasat în Italia pentru a oferi ajuor în criza provocată de pandemia de coronavirus în peninsulă. Sun Shuopeng, liderul unei delegaţii ale Crucii Roşii din China, a declarat că Italia are o politică de izolare a oraşului foarte slabă şi a sugerat că măsurile ar trebui să fie mai dure pentru a depăşi criza provocată de pandemia de coronavirus, potrivit The Time. „Acum descopăr multe dintre problemele. Tocmai am ajuns din Cordoba, dar am descoper...